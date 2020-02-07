Вологодская область вошла в список регионов России с самыми низкими ценами на водку

07.02.2020 [Общество]

В Вологодской области зафиксирована одна из самых низких цен на водку среди регионов страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведённое компанией «Эвотор». Организация проанализировала средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 по январь 2020 года.

Самая высокая средняя цена зарегистрирована на Чукотке — 461 рубль и в Якутии — 458 рублей за бутылку. Дешевле всего водка стоила в Удмуртии — 241 рубль, Мордовии — 253 рубля и Вологодской области — 259 рублей. При этом, за год цена за бутылку в Вологодской области выросла в среднем на 4,2%.

«Средний чек в российских алкомаркетах за год вырос на 4%, до 334 рублей. Больше всего в алкогольных магазинах тратят москвичи — 498 рублей. Высокий средний чек также в Коми — 398 рублей, Санкт-Петербурге — 382 рубля и Нижегородской области — 342 рубля. Меньше всего оставляют денег в алкомаркетах жители Челябинской области — 259 рублей, Марий Эл — 217 рублей и Чувашии — 200 рублей», — сообщает пресс-служба компании «Эвотор».

Добавим, что по итогам 2019 года Вологодская область вошла в топ-20 самых пьющих регионов по версии федерального проекта «Трезвая Россия».

Тэги: водка, алкоголь

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