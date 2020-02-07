Организованная преступная группа из 11 человек распространяла наркотики в Вологодской области

В Вологодской области полиция расследует уголовное дело организованной преступной группы, которая распространяла наркотики на территории региона. Подозреваемыми по делу проходят 11 человек - уроженцы Костромской, Вологодской, Тверской и Ярославской областей.

«В ходе предварительного следствия оперативным путем установлено, что девять мужчин в возрасте от 21 до 39 лет и две женщины 2001 и 1995 г.р. с целью личного обогащения в телекоммуникационной сети Интернет создали магазин по продаже наркотических средств или психотропных веществ дистанционным способом, исключая прямой контакт с потребителями», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Покупатели наркотиков перечисляли деньги на электронный кошелек, после чего им приходило сообщение с координатами тайника. Людей, которые закладывали наркотики в тайники, подозреваемые нанимали через интернет, обещая легкий заработок.

Из закладок на территории Вологодской, а также Владимирской и Ярославской областей полицейские изъяли около 10 килограмм синтетических наркотиков, приготовленных для сбыта. Людей, которые распространяли наркотические и психотропные вещества через тайники и получали за это вознаграждение, подозреваемые находили через интернет.

В июле 2019 года полицейскими было возбуждено дело ч.4 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ в крупной или особо крупных размерах). Однако в январе 2020 года, учитывая обстоятельства дела, в отношении 11 человек следственным управлением УМВД России по Вологодской области также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)). Расследование обоих дел продолжается.