В Харовском районе подросток похитил из квартиры знакомого куртку и 38 флаконов антисептика

В Харовском районе полицейские задержали 16-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 28 декабря 2019 года около 22-23 часов, подозреваемый в состоянии опьянения похитил из квартиры 38-летнего знакомого куртку и 38 флаконов антисептического препарата. Несмотря на попытки матери потерпевшего пресечь его действия, молодой человек скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила более 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому грозит до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на срок до 7 лет.