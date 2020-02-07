Суд обязал Усть-Кубинскую ЦРБ оснастить машину «скорой помощи» и ФАПы необходимым оборудованием

07.02.2020 [Общество]

Прокуратура обнаружила в Усть-Кубинской ЦРБ нарушения законодательства о здравоохранении. 

- Проверочными мероприятиями установлено, что автомобиль скорой медицинской помощи, терапевтическое отделение, а также Высоковский и Филисовский фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП) не имеют достаточного оснащения медицинскими средствами и изделиями, предусмотренными действующим законодательством, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, в декабре к прокурору района обратились пенсионеры и инвалиды поселка Высокое  и рассказали, что в Высоковском ФАПе нет заведующего ФАПом и фельдшера. Проведенная проверка подтвердила информацию, полученную от жителей. 

10 декабря прокуратура района направила в Сокольский районный суд направлено иск к БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» с требованием оснастить автомобиль скорой медицинской помощи, терапевтическое отделение, Высоковский и Филисовский ФАПы необходимыми медицинскими средствами и изделиями. Кроме того, в иске прокуратура требовала укомплектовать Высоковский ФАП кадрами в соответствии со штатным расписанием.

Иск был удовлетворен. В течение шести ближайших месяцев БУЗ ВО «Усть-Кубинская ЦРБ» обязана исполнить требования прокуратуры района.

Тэги: здравоохранение, прокуратура

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