18-летняя девушка вместе с подельником организовала торговлю наркотиками в Череповце

07.02.2020 [Происшествия]

В Череповце арестовали 18-летнюю девушку и ее 21-летнего подельника, которые подозреваются в распространении наркотических веществ. По версии следствия, вместе с сообщником подозреваемая привозила из другого региона крупные партии наркотиков, и продавала их в городе через тайники-закладки.

— При личном досмотре у подозреваемой в карманах верхней одежды был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом голубого цвета, — сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик — метамфетамин  — общей массой более 22 грамм. Кроме того, при обыске дома у 22-летнего мужчины были обнаружены и изъяты наркотики общей массой более 240 граммов. 

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». 

Фото УМВД по Череповцу

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