Череповчанин обманул 20 человек, заказавших у него срубы

07.02.2020 [Происшествия]

В Череповце направлено в суд уголовное дело по фактам мошеннических действий 34-летнего мужчины, который обманывал жителей. Он размещал в городских СМИ и интернете объявления о выполнении работ по изготовлению и установке срубов, монтажу фундаментов и выполнению других строительных работ.

Цена и сроки выполнения работ были значительно меньше, чем у конкурентов. При этом на странице в социальных сетях череповчанин выдавал их за результат своей работы чужие фотографии готовых объектов.

- Мужчина оформлял договоры с заказчиками и сам определял размер предоплаты. Получив деньги, он вводил клиентов в заблуждение, гарантировал, что работа будет выполнена в короткие сроки, - сообщает УМВД России по Череповцу.

Полицейские зарегистрировали 20 фактов мошенничества. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 3,7 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд, мужчину будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Тэги: мошенники

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