Музей-квартира Василия Белова в Вологде приглашает на лекции о жизни и творчестве писателя

Музей-квартира Василия Белова разработал цикл лекций для детей и взрослых. Так, лекция «Василий Белов и музыка» рассказывает о музыке в жизни и творчестве писателя, «Василий Белов и живопись» - о публицистике Белова, связанной с живописью, любимых художниках писателя, о художественной коллекции музея, «Круг чтения Василия Белова» - о его философских воззрениях, любимых писателях и поэтах, «Беловский круг друзей» - о знаменитых друзьях Белова на материале фондовой коллекции музея и известных историй, воспоминаний современников.

- Даты всех этих лекций открытые, сотрудники музея проводят их по заявкам. Сотрудники музея также могут лекции по заявкам образовательных организаций, - сообщается на странице музея в социальной сети- Музей оказывает методическую помощь в подготовке уроков по литературе, русскому языку, а также в подготовке классного часа или урока-экскурсии, связанных с творчеством Василия Белова, информационную помощь по вопросам биографии Белова. Мы предоставляем информацию о научно-исследовательских ресурсах фондов и экспозиции музея-квартиры. Осуществляем экспертную деятельность (рецензии, отзывы, заключения).

Стоимость одного лекционного часа с группы (45 минут) – 800 рублей, вне зависимости от количества человек в группе.

Лекционные программы на выбор входят и в курс музейных абонементов для школьников. Абонемент включает экскурсию по музею и две любые лекции. Стоимость абонемента в музей (1 экскурсия +2 лекции на выбор) – 200 рублей с человека.

Прием заявок на лекции по телефонам: +7-921-126-14-23, +7-921-142-08-56.