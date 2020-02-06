Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту

06.02.2020 [Спорт]

Станислав Кукушкин и Артём Езичев одержали победы на Первенстве Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. Соревнования проходят в эти дни в Оленегорске Мурманской области, в них принимают участие спортсмены из Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелия. 

Вологжанин Станислав Кукушкин одержал победу на дистанции 500 метров среди юношей 13-15 лет. Он показал результат 40,20 секунды, опередив на 3 сотых секунды представителя Санкт-Петербурга Михаила Шерр, пришедшего вторым, и почти на секунду мурманчанина Алексея Сулоева, замкнувшего тройку лидеров. 

На аналогичной дистанции среди юношей 15-17 лет победу одержал вологжанин Артём Езичев, с результатом 37,80 секунды. Компанию на пьедестале ему составили Динил Шитнихов из Петербурга и Максим Корниенко из Мурманской области. 

Двух десятых секунды не хватило Алене Фадеевой до тройки призеров на дистанции 500 метров среди девушек 13-15 лет. На дистанции 1500 метров Алена заняла второе место, показав результат 2 минуты 20,68 сек. 

Тэги: коньки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
04.02.2020 [Общество]

В Вологде продали сожженный дом на Набережной VI армии, 175

1546
0
05.02.2020 [Общество]

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы

12348
38

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
От астрономии до краеведения: 50-я Печа-куча состоится в Вологде
В Вологде 15 февраля пройдет благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей»
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
Вологжанку будут судить за представление фиктивной справки о доходах при оформлении кредита
«День влюблённых в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке 14 февраля
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

5927
0
06.02.2020 [БлогоVO]

Разговор со старостой

176
0
05.02.2020 [Обзор Прессы]

Парень из вологодской деревни обезвредил десятки бомб в Сирии и Лаосе

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика