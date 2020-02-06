Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту

Станислав Кукушкин и Артём Езичев одержали победы на Первенстве Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди юношей и девушек до 17 лет. Соревнования проходят в эти дни в Оленегорске Мурманской области, в них принимают участие спортсмены из Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелия.

Вологжанин Станислав Кукушкин одержал победу на дистанции 500 метров среди юношей 13-15 лет. Он показал результат 40,20 секунды, опередив на 3 сотых секунды представителя Санкт-Петербурга Михаила Шерр, пришедшего вторым, и почти на секунду мурманчанина Алексея Сулоева, замкнувшего тройку лидеров.

На аналогичной дистанции среди юношей 15-17 лет победу одержал вологжанин Артём Езичев, с результатом 37,80 секунды. Компанию на пьедестале ему составили Динил Шитнихов из Петербурга и Максим Корниенко из Мурманской области.

Двух десятых секунды не хватило Алене Фадеевой до тройки призеров на дистанции 500 метров среди девушек 13-15 лет. На дистанции 1500 метров Алена заняла второе место, показав результат 2 минуты 20,68 сек.