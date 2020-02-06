От астрономии до краеведения: 50-я Печа-куча состоится в Вологде

06.02.2020 [Общество]

Пятидесятая Печа-куча пройдёт в Вологде 9 февраля. На ней выступят спикеры, которые становились победителями зрительского голосования на предыдущих мероприятиях. В этот раз они подготовили новые познавательные выступления.

— Фотограф Михаил Трапезников расскажет о своем проекте «Сто историй», знаток и любитель нашего края, Катя Хоботова, выступит с презентацией «Вокруг да около Вологды», — сообщается на странице мероприятия в социально сети — Вместе с музыкантом Егором Ефремовым зрители будут учиться петь, а с психологом Надеждой Гольбрайх — правильно выпускать злость. Максим Григорьев расскажет, как после 12 лет работы в барах решил провести «трезвый эксперимент», что из этого вышло. Также среди спикеров вечера — режиссер «Оккервиль Театра» Николай Смирнов и астроном-любитель, руководитель вологодского астрономического клуба Александр Смирнов.

Несколько выступлений в этот раз будут посвящены самой пече-куче. Галина Уханова поделится результатами своего социологического исследования о том, кто и почему побеждает в зрительском голосовании. А организаторы обещают рассказать о закулисной жизни проекта.

 «Печа-куча» - это мероприятие, в рамках которого желающие могут выступить с заранее подготовленной презентацией на любую тему. Выступления строго ограничены по времени: у каждого спикера может быть только 20 слайдов и ему даётся по 20 секунд на комментарий каждого из них.

В этот раз мероприятие пройдёт в баре на Костромской, 3 9 февраля в 17:00. Стоимость билетов – 300 рублей. Более подробная информация в группе мероприятия.

Ограничения по возрасту (12+)

Тэги: печа-куча

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года
Вологда попала в ТОП-8 исторических городов, приходящих в упадок
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
В Вологодской области в 2020 году снизилось финансирование медучреждений
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

5926
7
03.02.2020 [Общество]

В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке

4054
3
03.02.2020 [Общество]

Вологодская область потратит 4 млн рублей на проект ремонта здания представительства региона в Москве

1207
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские спортсмены завоевали золото на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
От астрономии до краеведения: 50-я Печа-куча состоится в Вологде
В Вологде 15 февраля пройдет благотворительная фотосессия «Реальная любовь хороших людей»
В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа
В Вологодской области полномочия в сфере обращения с отходами передадут департаменту природных ресурсов
Вологжанку будут судить за представление фиктивной справки о доходах при оформлении кредита
«День влюблённых в Тотьму» пройдёт в Вологодской областной библиотеке 14 февраля
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

5926
0
06.02.2020 [БлогоVO]

Разговор со старостой

176
0
05.02.2020 [Обзор Прессы]

Парень из вологодской деревни обезвредил десятки бомб в Сирии и Лаосе

426
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика