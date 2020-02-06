От астрономии до краеведения: 50-я Печа-куча состоится в Вологде

Пятидесятая Печа-куча пройдёт в Вологде 9 февраля. На ней выступят спикеры, которые становились победителями зрительского голосования на предыдущих мероприятиях. В этот раз они подготовили новые познавательные выступления.

— Фотограф Михаил Трапезников расскажет о своем проекте «Сто историй», знаток и любитель нашего края, Катя Хоботова, выступит с презентацией «Вокруг да около Вологды», — сообщается на странице мероприятия в социально сети — Вместе с музыкантом Егором Ефремовым зрители будут учиться петь, а с психологом Надеждой Гольбрайх — правильно выпускать злость. Максим Григорьев расскажет, как после 12 лет работы в барах решил провести «трезвый эксперимент», что из этого вышло. Также среди спикеров вечера — режиссер «Оккервиль Театра» Николай Смирнов и астроном-любитель, руководитель вологодского астрономического клуба Александр Смирнов.

Несколько выступлений в этот раз будут посвящены самой пече-куче. Галина Уханова поделится результатами своего социологического исследования о том, кто и почему побеждает в зрительском голосовании. А организаторы обещают рассказать о закулисной жизни проекта.

«Печа-куча» - это мероприятие, в рамках которого желающие могут выступить с заранее подготовленной презентацией на любую тему. Выступления строго ограничены по времени: у каждого спикера может быть только 20 слайдов и ему даётся по 20 секунд на комментарий каждого из них.

В этот раз мероприятие пройдёт в баре на Костромской, 3 9 февраля в 17:00. Стоимость билетов – 300 рублей. Более подробная информация в группе мероприятия.