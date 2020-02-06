В Череповце арестовали мужчину, который в день визита Путина «заминировал» здание колледжа

Арестован «телефонный террорист», сообщивший утром 4 февраля о минировании двух улиц и здания химико-технологического колледжа на Окинина, 5 в Череповце. Возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), решение об избрании меры пресечения 6 февраля принял Череповецкий городской суд.

«Мера пресечения избрана подозреваемому на период предварительного следствия, по 3 апреля 2020 года включительно», — пресс-служба судов Вологодской области

Как пишет 35media.ru, 40-летний мужчина позвонил пожарным 4 февраля около 10 утра. В это время в городе как раз ожидали приезда президента Владимира Путина.

«Подозреваемого задержали в этот же день. Он признался в содеянном и написал явку с повинной. Оказалось, что 40-летний мужчина был пьян и пояснил, что не преследовал никакой цели. Известно, что он воевал в горячих точках, награждён „Орденом мужества“, потом некоторое время работал в полиции», — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что Владимир Путин посетил Череповец 4 февраля, посетил Череповецкий химико-технологический колледж, обсудил с общественностью подготовку кадров для экономики и социальной сферы, побывал в Центре боевых искусств.