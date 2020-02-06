Вологжанку будут судить за представление фиктивной справки о доходах при оформлении кредита

В Вологде 26-летнюю девушку будут судить за представление поддельной справки о доходах при оформлении кредита. В отношении нее возбуждено дело по ст. 14.11 КоАП РФ — получение кредита или займа либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений.

— Необходимая для получения кредита справка о заработной плате за 2019 год, предоставленная вологжанкой является фиктивной, сумма полученного в 2019 году дохода, отраженная в справке, выданной от имени работодателя, завышена и не соответствует действительности, а справка о доходах и подписи должностных лиц сделаны самой девушкой, — сообщает прокуратура Вологды.

Известно, что сумма кредита, которую рассчитывала получить вологжанка — 1,2 млн рублей. Эти деньги ей выданы не были.

Материалы дела переданы мировому судье, девушке грозит штраф от одной до двух тысяч рублей.