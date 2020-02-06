ФОК в поселке Суда стал аварийным из-за некачественно выполненного ремонта

06.02.2020 [Общество]

В физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Суда в Череповецком районе прекратили проводить соревнования. Причина — некачественно выполненный подрядчиком ремонт окон в здании, сообщает районная газета «Сельская новь».

По данным издания, ремонт в ФОКе начали делать еще в 2017 году. В тренажерном зале, а также в зале, где проходят тренировки по футболу и волейболу, заменили окна. На ремонт были направлены средства проекта «Народный бюджет», кроме того, были привлечены средства фирмы-спонсора. Осенью 2019 года в ветреную погоду окна выгнуло в сторону зала, скрепляющие балки выпали внутрь.

— Подрядчик не признал свою вину и отказался исправлять недостатки. Вероятно, все это затянется надолго, и нам пока придется проводить соревнования за пределами Суды, — цитирует «Сельская новь» тренера ФОКа Андрея Алупова.

В той части ФОКа, где играют в футбол, волейбол, сейчас часть конструкций начинает обваливаться, детали очень тяжелые. 

— Пускать туда посетителей мы не имеем права, у нас есть заключение экспертизы, что аварийная ситуация угрожает жизни и здоровью людей, — прокомментировала директор Судского СКО Алла Снегова.

Остальные помещения, в том числе тренажерные залы, помещение для занятий цирка, каратэ функционируют в штатном режиме.

Подрядчик отказывается устранять недостатки в добровольном порядке, идут судебные разбирательства.

Тэги: ФОК, капремонт

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