Сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике авто череповчанина украденный в Шексне лодочный мотор

В Шекснинском районе сотрудники ГИБДД ночью остановили явно перегруженный автомобиль «ВАЗ-2114». При проверке документов водитель вызвал подозрение своим беспокойным поведением. Во время досмотра в багажнике ВАЗа были обнаружены лодочный мотор, а также различный бензо- и электроинструмент.

«Вопрос «Чье это имущество?» поверг автомобилиста 1996 г.р. в ступор, что и навело сотрудников полиции на мысль – имущество парню не принадлежит», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Обследовав Шексну по траектории движения транспорта, полицейские обнаружили вскрытый гараж.

«Эксперты зафиксировали следы орудия взлома, отпечатки протектора автомобиля и обуви злоумышленника, которые впоследствии сравнили с подошвами ботинок задержанного - при ходьбе они оставляли идентичный след», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Владелец гаража опознал украденное имущество. Возбуждено уголовное дело. Задержанный – 24-летний уроженец Шексны, проживающий в Череповце – сознался в хищении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Молодого человека проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе.