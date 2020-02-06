Выставка антикварных велосипедов откроется в Вологодском кремле 14 февраля

Выставка «Быстроног — велосипед по-русски», организованная вместе со специалистами Веломузея Андрея Мятиева, откроется в художественном отделе Вологодского музея-заповедника 14 февраля.

Посетители выставки узнают об истории появления и распространения велосипедной культуры в Императорской России в 1860–1917 годах. На ней будут представлены все основные типы конструкций веломашин: тяжелый «костотряс» 1860-х годов с деревянными, окованными металлом колесами, высококолесный «паук» 1880-х с огромным передним и маленьким задним колесами, трехколесная веломашина для дам, военный складной аппарат самокатчиков Русской императорской армии, гоночный тандем, и даже велосипед с карданным приводом.

В экспозиции также представлены велосипедные принадлежности и аксессуары (фонари, звонки, инструмент и т. п.), которые сопровождали велосипед и велосипедистов на рубеже XIX–XX веков.

— На выставке можно увидеть и уникальные документы, в том числе «билет на право езды по городу Вологде» 1908 года — аналог нынешнего водительского удостоверения; уставы российских велосипедных клубов конца XIX века, прейс-куранты и рекламные проспекты магазинов, специализированные журналы и брошюры, — сообщает пресс-служба Вологодского государственного музея-заповедника.

Также среди экспонатов костюмы имперских времен — спортивные и повседневные наряды для велосипедной езды и модные велоаксессуары позапрошлого века.

Выставка откроется 14 февраля в 16:00 и будет работать до 31 мая 2020 года.