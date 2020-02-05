В Череповце бывший полицейский предстанет перед судом за нападение на знакомого с битой

05.02.2020 [Общество]

В Череповце завершено следствие по делу, возбужденному в отношении бывшего полицейского, который избил мужа своей подруги бейсбольной битой. Как пояснили Newsvo  в пресс-службе УМВД по Череповцу, мужчина был уволен из органов за несколько дней до происшествия.

По версии следствия, 30 декабря 2019 года обвиняемый приехал к дому своей подруги, поссорившейся с 36-летним мужем. При себе у него была бейсбольная бита. Увидев супруга знакомой на улице, экс-полицейский в ходе разгоревшегося конфликта, избил пострадавшего битой, причинив открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший смог дойти до соседнего дома и попросить о помощи. Работники скорой доставили мужчину в больницу, где его экстренно прооперировал нейрохирург. Далее пациента перевели в реанимацию. Около двух недель он находился в коме, но остался жив.

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, возбуждённое полицией, передали следователям СК РФ.

«Мужчина свою причастность к причинению тяжелой травмы головы потерпевшего категорически к тому моменту отрицал, утверждая, что по голове потерпевшего не бил. Однако соседи, к которым он обратился за помощью ясно рассмотрели, что капюшон его куртки уже изнутри был пропитан кровью. Обвиняемый, как и его приятель, подвозивший его на место преступления, скрывали тот факт, что применялась бита, однако следователи разыскали таксиста, который в тот вечер вез обвиняемого и видел у него этот предмет. По делу проведены очные ставки, детально допрошены все свидетели произошедшего, проведены экспертизы следов крови, обнаруженных следователями на снегу в ходе осмотра мест происшествия и на одежде потерпевшего, проанализированы записи камер видеонаблюдения в районе произошедшего и информация с мобильных телефонов. После предъявления собранных следствием доказательств мужчина признался в содеянном полностью», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Совершив поступок, порочащий честь сотрудника полиции, подозреваемый был уволен из органов сразу после произошедшего. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Тэги: бита, уголовное дело, полицейский
Видео СУ СК РФ по Вологодской области

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