Сокольчанке вместо заказанного в интернете шуруповёрта прислали набор отвёрток и речной песок

05.02.2020 [Происшествия]

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 12 заявлений о дистанционном мошенничестве от жителей региона. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

43-летняя жительница Сокола искала в интернете шуруповёрт. Найдя подходящий вариант на сайте бесплатных объявлений, женщина перевела продавцу 4 500 рублей. Получив и вскрыв посылку, женщина обнаружила внутри набор отвёрток и речной песок.

Ещё одну сокольчанку мошенники обманули при покупке щенка.

«Жительница Сокола 1997 г.р. на сайте бесплатных объявлений нашла объявление о продаже собак. Связавшись с продавцом, заявительница перевела 4000 рублей за оплату щенка. Также продавец уточнила, что необходимо перевести еще 300 рублей за доставку. После перевода всех денежных средств, продавец перестала выходить на связь. Таким образом, потерпевшая лишилась 4300 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

54-летний вологжанин наткнулся в сети на объявление о дополнительном заработке. Потенциальный работодатель убедил мужчину создать личный кабинет и перевести деньги для его активации. Таким образом пострадавший лишился около 16 тысяч рублей.

 59-летнюю жительницу Вологды мошенники обманули, пообещав компенсацию за некачественные лекарства. В общей сложности, заявительница перевела злоумышленникам около 32 тысяч рублей.

«Еще одно заявление поступило от жителя Вологодского района 1984 г.р. Мужчина искал автомобиль на сайте бесплатных объявлений. Найдя подходящее авто, он связался с продавцом и перевел предоплату 25 тысяч рублей. После это продавец перестал выходить на связь, а мужчина отправился в ближайший отдел полиции и написал заявление», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Остальным заявителям мошенники представлялись сотрудниками банков и просили раскрыть секретные данные владельцев банковских карт. Получив нужную информацию, неизвестные списывали деньги со счетов пострадавших.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Череповецкая учительница на встрече с Путиным предложила разрешить студентам педвузов преподавать в школах
Преподаватель Череповецкого госуниверситета предложила Путину отменить президентские выборы
Для строительства подъезда к целлюлозному заводу под Череповцом провели землеустроительные и кадастровые работы
В «Вологдареставрации» проходит проверка областного УФСБ
Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля
В Череповце водители машин скорой помощи заявили о задержке зарплат
В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке
В Череповце двое молодых людей погибли, задохнувшись в гараже
В Череповце пятеро школьников избили незнакомого мужчину
Мешающий туристам фудтрак с пиццей разрешила поставить возле Кремля администрация Вологды
05.02.2020 [Общество]

Вологодский благотворительный фонд «Хорошие люди» запустил в соцсетях флешмоб объятий

656
0
03.02.2020 [Общество]

В Вологде приставы больше полугода взыскивали деньги не с той женщины, зная об ошибке

3634
1
03.02.2020 [Общество]

Вологодская область потратит 4 млн рублей на проект ремонта здания представительства региона в Москве

1105
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце бывший полицейский предстанет перед судом за нападение на знакомого с битой
22-летнюю череповчанку подозревают в торговле наркотиками через «закладки»
Сокольчанке вместо заказанного в интернете шуруповёрта прислали набор отвёрток и речной песок
«За отличие в службе»: Росгвардия наградила губернатора Вологодской области нагрудным знаком
Вологодский благотворительный фонд «Хорошие люди» запустил в соцсетях флешмоб объятий
Областной онкодиспансер взыскал с частной фирмы 3 млн. рублей за ненадлежащую диагностику томографа
Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России по пауэрлифтингу
 


05.02.2020 [Общество]

Проект целлюлозного завода под Череповцом будет готов в середине 2020 года

1645
0
05.02.2020 [БлогоVO]

Обелиск воинской славы Штыки. Жуткий испанский стыд

388
0
05.02.2020 [Обзор Прессы]

Парень из вологодской деревни обезвредил десятки бомб в Сирии и Лаосе

277
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика