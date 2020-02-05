Сокольчанке вместо заказанного в интернете шуруповёрта прислали набор отвёрток и речной песок

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали 12 заявлений о дистанционном мошенничестве от жителей региона. Ущерб составил около 200 тысяч рублей.

43-летняя жительница Сокола искала в интернете шуруповёрт. Найдя подходящий вариант на сайте бесплатных объявлений, женщина перевела продавцу 4 500 рублей. Получив и вскрыв посылку, женщина обнаружила внутри набор отвёрток и речной песок.

Ещё одну сокольчанку мошенники обманули при покупке щенка.

«Жительница Сокола 1997 г.р. на сайте бесплатных объявлений нашла объявление о продаже собак. Связавшись с продавцом, заявительница перевела 4000 рублей за оплату щенка. Также продавец уточнила, что необходимо перевести еще 300 рублей за доставку. После перевода всех денежных средств, продавец перестала выходить на связь. Таким образом, потерпевшая лишилась 4300 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

54-летний вологжанин наткнулся в сети на объявление о дополнительном заработке. Потенциальный работодатель убедил мужчину создать личный кабинет и перевести деньги для его активации. Таким образом пострадавший лишился около 16 тысяч рублей.

59-летнюю жительницу Вологды мошенники обманули, пообещав компенсацию за некачественные лекарства. В общей сложности, заявительница перевела злоумышленникам около 32 тысяч рублей.

«Еще одно заявление поступило от жителя Вологодского района 1984 г.р. Мужчина искал автомобиль на сайте бесплатных объявлений. Найдя подходящее авто, он связался с продавцом и перевел предоплату 25 тысяч рублей. После это продавец перестал выходить на связь, а мужчина отправился в ближайший отдел полиции и написал заявление», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Остальным заявителям мошенники представлялись сотрудниками банков и просили раскрыть секретные данные владельцев банковских карт. Получив нужную информацию, неизвестные списывали деньги со счетов пострадавших.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.