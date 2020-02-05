«За отличие в службе»: Росгвардия наградила губернатора Вологодской области нагрудным знаком

В Вологде командующий северо-западным округом Росгвардии Павел Дашков во время официальной встречи с губернатором региона вручил Олегу Кувшинникову нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.

«Генерал-полковник Павел Дашков вручил Олегу Кувшинникову знак Росгвардии «За отличие в службе» 2 степени за укрепление правопорядка и оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, отметив вклад губернатора области в развитие системы безопасности региона», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Пресс-служба также отмечает, что в ходе встречи были намечены перспективы развития взаимоотношений региональной Росгвардии с органами государственной власти.

Ранее NewsVo сообщал, что Олег Кувшинников был награжден орденом Почета.