Житель Никольска пытался отбить собутыльника у полицейских, чтобы не пить одному

В Никольске суд признал 32-летнего местного жителя виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошел еще в октябре 2018 года.

Вечером патрульный наряд полиции обратил внимание на двух нетрезвых мужчин, которые вышли из магазина с бутылкой алкоголя. Представившись, патрульные потребовали у них документы. Поскольку документов у задержанных не оказалось, полицейские сообщили им о необходимости пройти в отдел для установления личности и составления протокола о появлении в общественном месте в состоянии опьянения.

«Один из них согласился пройти вместе с полицейским для привлечения к административной ответственности. Никольчанин 1988 г.р., не желая дальнейшего распития спиртного в одиночестве, побежал за полицейским, который повел его друга, пытаясь воспрепятствовать законным действиям представителей власти», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Через некоторое время обоих мужчин доставили в отделение и поместили в отсек для административно-задержанных.

«Выражая недовольство законными действиями сотрудников ППСП и осознавая, что перед ним находятся представители власти при исполнении своих должностных обязанностей, мужчина 1988 г.р. нанес одному из них удар ногой в область лица», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту применения насилия в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело. В 2019 году, в судебном заседании, обвиняемый раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде росгвардейцы задержали двоих местных жителей, которые устроили драку на улице и пытались уехать с места происшествия на автомобиле.