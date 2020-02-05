Жительницу Кириллова приговорили к восьми годам колонии за убийство мужа

05.02.2020 [Происшествия]

38-летнюю жительницу Кириллова осудили за убийство мужа. Трагедия произошла в октябре 2019 года в одной из квартир районного центра.

— Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения супругами на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе нее В. сначала нанесла супругу множественные удары руками по голове и лицу, а затем — множественные удары ножом в область шеи, грудной клетки, спины. По заключению эксперта смерть потерпевшего наступила в результате 4 проникающих колото-резаных ранений груди с повреждением перикарда, сердца, правого и левого легких, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

Вину в совершении преступления женщина признала полностью, раскаялась. На суде жительница Кириллова говорила, что убивать мужа не хотела и, если бы была трезвой, так бы не поступила. 

Женщину признали виновной в убийстве, ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить сестре погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.

Тэги: убийство, пьянка

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