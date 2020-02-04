Житель Великого Устюга, приехавший в Москву на съемки телепередачи, выпал из окна

В Москве житель Великого Устюга Денис Исамов выпал из окна, пытаясь сбежать из квартиры, где его заперли продюсеры телеканала НТВ, сообщает портал starhit.ru со ссылкой на телеграм-канал BAZA.

— Мужчина пытался выбраться через окно, связав для этого несколько простыней. Самодельная «веревка» не выдержала Дениса, и он сорвался вниз», — отмечает издание.

Мужчина остался жив. Прибывшие врачи диагностировали у него перелом ноги и множественные ушибы. Также выяснилось, что пострадавший был пьян.

Сообщается, что Денис прибыл в Москву в начале февраля на съёмки программы «ДНК». Представители НТВ пока не комментируют инцидент.

На сайте телеканала сообщается, что героями программы «ДНК» становятся обычные семьи, для которых ДНК-тест — «это единственная возможность прекратить ожесточенные споры между родными».