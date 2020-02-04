1,3 млрд рублей бюджета Вологодской области не было освоено в 2019 году

04.02.2020 [Экономика]

1,3 млрд рублей средств областного бюджета не были освоены в 2019 году. При этом, как в своем отчете отметила начальник департамента финансов Валентина Артамонова, больше всех — 915 млн рублей — не освоил департамент строительства региона.

— Наиболее серьезная сумма неосвоенных ассигнований осталась по департаменту строительства — 915 млн рублей данным департаментом не освоено бюджетных ассигнований, 81% от годовых назначений. Остались не профинансированы такие объекты как реконструкция аэропорта в Великом Устюге — 119 млн рублей, 78 млн — расходы на обеспечение технологического подключения (присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства, 79 млн — на обеспечение жильем детей-сирот, 218 — субсидии на строительство и реконструкцию объектов физкультуры и спорта. По департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды тоже не освоены средства областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнических сооружений — практически 15 млн рублей. Департамент экономического развития — не освоены средства, выделяемые на предоставление финансовой поддержки субьектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты за счет средств Государственного фонда развития промышленности в Вологодской области. Более 27 млн рублей, — сказала Валентина Артамонова.

Департамент строительства в 2019 году также не потратил 487,6 млн федеральных средств, выделенных на строительство пристройки к зданию акушерского корпуса в Вологде, строительство школы в Соколе, создание комфортной городской среды. Не в полном объеме также были освоены средства по национальным программам.

Скриншот презентации Валентины Артамоновой

- Общий объем освоения средств в рамках нацпроектов неплохой, 96%, но при этом, вы понимаете, что любой процент неисполнения бюджета, во-первых, это возврат, если мы говорим о федеральных средствах, во-вторых, это риски по невыполнению конкретных KPI (ред. - ключевых показателей). Поэтому я прошу работу над ошибками провести каждому из курирующих заместителей по своей сфере, и там, где мы не освоили бюджет, не выполнили те или иные KPI в связи с этим, и работу провести, чтобы этих ошибок не допустить в будущем, - заключил первый замгубернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов. 

Тэги: бюджет

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