Погибшие на пожаре в Великоустюгском районе мужчина и женщина влезли в чужой дачный дом

Региональное управление следственного комитета проводит проверку по факту гибели в Великоустюгском районе мужчины и женщины. Выяснилось, что дачный дом, пожар в котором они устроили, погибшим не принадлежал.

Ранее NewsVo сообщал, что дом в деревне Золотавцево загорелся в ночь с 1 на 2 февраля: житель деревни сообщил спасателям о возгорании в 3.20. На месте происшествия следователи обнаружили, что одноэтажный деревянный дачный дом сильно поврежден огнем, тело погибшего, по уточненным данным, 53-летнего мужчины находится на полу в месте расположения дивана, а 55-летней женщины — в кресле-кровати.

— В ходе проверки, следователи выяснили, что дачный дом погибшим не принадлежал. Они без разрешения владельца находились в нем вместе с еще двумя знакомыми и распивали спиртное. Последние вечером уехали, а их собутыльники остались в доме спать. При этом имели привычку курить, не выходя из помещения. Пытались затопить печь, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По одной из версий, мужчина и женщина скончались от отравления продуктами горения: когда произошло возгорание, а они не смогли проснуться. Точные причины гибели пары установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия устанавливаются.