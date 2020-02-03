Житель Вологды пытался зарезать друга бывшей жены

03.02.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство.

Вечером 1 февраля дежурному следователю поступило сообщение о нападении с ножом на мужчину в квартире на улице Преображенского. Вскоре после обследования места происшествия и опроса очевидцев подозреваемый в нападении был задержан.

По версии следствия, задержанный заподозрил бывшую жену, с которой разведен уже несколько лет, в связи с её другом.

«В период времени с 18 до 19 часов 01 февраля 2020 года он приехал на такси к ее дому и напал с ножом на находившегося в гостях мужчину 1982 г.р., причинив потерпевшему два проникающих колото-резаных ранения груди. Женщине удалось подозреваемого оттащить, а соседка вызвала «скорую» и полицию. В результате своевременно оказанной мужчине медицинской помощи, он остался жив», - пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

 

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце многодетную мать будут судить за нападение на бывшего сожителя во время застолья.

Тэги: ревность, покушение на убийство

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