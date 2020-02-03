Вологжанка перерезала шумной соседке провода от телевизора и интернета

03.02.2020 [Происшествия]

В Вологде суд оштрафовал местную жительницу за порчу проводов, принадлежащих её соседке.

В материалах дела говорится, что 15 декабря обвиняемая при помощи ножа перерезала кабели от телевизора и сети интернет, принадлежащих её соседке по лестничной клетке. Своей вины женщина не признала.

Потерпевшая пояснила, что в тот вечер подсудимая неоднократно приходила в её квартиру и жаловалась на громкую работу её телевизора.

«Спустя какое-то время она услышала доносившиеся на лестничной площадке характерные звуки вытаскивания проводов из металлического шкафа. В дверной глазок увидела, как соседка перерезает ножом провода от телевизора и сети Интернет», - пресс-служба судов Вологодской области.

Факт совершения правонарушения был подтверждён фотографиями и показаниями соседа потерпевшей, который стал очевидцем происшествия. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: соседи

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