Вологжанка перерезала шумной соседке провода от телевизора и интернета

В Вологде суд оштрафовал местную жительницу за порчу проводов, принадлежащих её соседке.

В материалах дела говорится, что 15 декабря обвиняемая при помощи ножа перерезала кабели от телевизора и сети интернет, принадлежащих её соседке по лестничной клетке. Своей вины женщина не признала.

Потерпевшая пояснила, что в тот вечер подсудимая неоднократно приходила в её квартиру и жаловалась на громкую работу её телевизора.

«Спустя какое-то время она услышала доносившиеся на лестничной площадке характерные звуки вытаскивания проводов из металлического шкафа. В дверной глазок увидела, как соседка перерезает ножом провода от телевизора и сети Интернет», - пресс-служба судов Вологодской области.

Факт совершения правонарушения был подтверждён фотографиями и показаниями соседа потерпевшей, который стал очевидцем происшествия. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в 300 рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.