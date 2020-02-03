Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля

03.02.2020 [Общество]

4 февраля президент России Владимир Путин посетит Череповец. Пресс-служба Кремля сообщила об этом днем 3 февраля. В сообщении говорится, что глава государства обсудит с общественностью подготовку кадров для экономики и социальной сферы, побывает в Центре боевых искусств:

«Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит „Череповецкий химико-технологический колледж“ и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы. В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором занимается более 2,5 тысяч детей по 30 видам спортивных единоборств», — цитируют пресс-службу РИА-новости.

О том, что Путин приедет в Череповец в начале февраля, ранее сообщали несколько телеграм-каналов. Так, «Вологодской канвой» писал о том, что визит президента будет совмещен с его участием в Госсовете по образованию и науке, который проведут в городе металлургов.

— Все объясняется очень просто — в Череповце есть современный аэропорт международного класса, способный принять большую делегацию из губернаторов-членов Госсовета и ректоров ведущих российских вузов. А в Вологде нормального аэропорта нет, — пишут авторы телеграм-канала.

Тэги: Путин, президент

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