В Вологде мошенник по телефону убедил таксиста перевести ему 4000 рублей

03.02.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские за сутки зарегистрировали два заявления от местных жителей, пострадавших от действий мошенников. Ущерб составил около 16 тысяч рублей.

36-летней вологжанке, работающей в такси, поступил заказ: неизвестный мужчина попросил её купить цветы и алкоголь, а затем доставить покупки на адрес, который он указал. Вскоре женщина получила сообщение о том, что на её банковский счёт поступили деньги. Далее заказчик позвонил ещё раз и сказал, что ошибочно перевёл ей слишком большую сумму.

«Женщина не заметила, что сообщение пришло с обычного номера, и перевела 4000 рублей на банковский счет, который ей сообщил звонивший мужчина. Приехав на адрес, вологжанка поняла, что ее обманули, купленные цветы так никто и не забрал», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Ещё одной пострадавшей от мошеннических действий стала 59-летняя жительница Вологды. В одной из соцсетей знакомая сообщила ей о розыгрыше бонусов в одном из банков. Чтобы принять участие, пенсионерке нужно было лишь сообщить данные своей банковской карты. Выполнив условие, вологжанка получила сообщение о списании с её счёта 14 тысяч рублей. Позвонив знакомой, женщина узнала, что страница подруги была взломана, и никакого розыгрыша не было.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция устанавливает подозреваемых в совершении преступлений.

Тэги: мошенничество, такси

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