В Вологде наркоторговец из Ярославля ударил ножом полицейского во время задержания

03.02.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ярославля, подозреваемого в нападении с ножом на полицейского. Инцидент произошел днем 2 февраля на улице Канифольной.

«Подозреваемый, находясь на ул. Канифольной г. Вологды, во время его задержания по подозрению к причастности совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, выхватил из куртки принесенный с собой нож и дважды ударил им оперуполномоченного по особо важным делам управления контроля за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области, причинив не проникающие резаные ранения правой ноги и руки», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, который разрывал снег в месте закладки крупной партии синтетического наркотика. Тайник был обнаружен оперативниками ранее: запрещенное вещество стоимостью 1 миллион рублей было изъято, причастные к незаконному обороту наркотиков были задержаны, но полицейским было необходимо установить лицо, которому предназначалась закладка.

«Приехавший в Вологду из Ярославля молодой человек предпринял меры конспирации, прибыв на место происшествия с сожительницей и ее малолетним ребенком, с которыми якобы прогуливался. Осознавая меру ответственности за наркопреступление, относящееся к категории особо тяжких, он заранее вооружился ножом, который и применил, оказав сопротивление при задержании», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Несмотря на попытку побега, подозреваемый был задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. За нападение на полицейского молодому человеку грозит штраф, либо принудительные работы, либо арест, либо до 5 лет лишения свободы.

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