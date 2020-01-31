На согласование забора возле ворот в Череповце ушло несколько месяцев

Возле поликлиники РЖД в Череповце начали устанавливать забор. Долгое время там стояли одни ворота, фотографии с которыми разошлись по соцсетям и попали в СМИ. Как оказалось, все это время забор не ставили из-за того, что на его согласование ушло несколько месяцев.

- Согласовывали очень долго. На этой неделе подрядчик приступил к работе. Работники вкапывают столбы. Думаю, они будут все выходные работать и дней через десять должны закончить. Мы калитку же тогда убрали. Смотрелось, конечно, красиво, но весь этот шум в интернете, напрягал, честно говоря. Мы калитку временно убрали, и народ потихоньку все подзабыл. Я посчитал, что это было лишнее к нам внимание, оно, конечно, интересно смотрелось, но… Кроме того, я не был до конца уверен, когда же нам все согласуют и мы поставим забор, - рассказал сайту мэрии Череповца заведующий поликлиникой железнодорожников Виктор Чернов.

Напомним, фотографии одиноких ворот без забора появились в соцсети ВКонтакте в ноябре. Они собрали много шуточных комментариев жителей, писали, что ворота даже закрывали на ключ. Сайт мэрии Череповца также сообщает, что их каждый день запирал на ключ местный сторож. Соответствует ли эта информация о закрытии ворот действительности, неизвестно.

Сейчас в соцсети шутят, что теперь там будет забор без ворот.