Депутат Антон Холодов: семье из Кадникова дали другое жильё, а дом Решетова будут восстанавливать

31.01.2020 [Общество]

Депутат Антон Холодов: семье из Кадникова дали другое жильё, а дом Решетова будут восстанавливать
Одна из жительниц дома Решетова – памятника культурного наследия 19 века, который находится в Кадникове, написала обращение в общественную приемную депутата Законодательного Собрания Вологодской области Антона Холодова. Марина Владимировна переживала за безопасность своей семьи. По словам женщины, дом мог в любую минуту рухнуть.
«Каждый раз поражаюсь, когда вижу, до какого состояния чиновники доводят объекты культурного наследия. А в этой ситуации тем более, ведь там живут люди! - комментирует Антон Холодов. - Мы направили депутатский запрос в местную администрацию, чтобы они обратили внимание на проблему и приняли необходимые меры для ремонта и реставрации, а также выделили семье другое жильё».
В официальном ответе местной администрации указано, что дом был обследован ООО «Научно-реставрационные производственные мастерские». По результатам обследования организация выдала заключение и составила перечень работ, которые необходимо провести на объекте культурного наследия.
Сейчас направлены ходатайства в фонд капремонта и районную администрацию, чтобы дом Решетова включили в краткосрочный план ремонта на 2021-2022 годы.
А семье Марины Владимировны уже предоставили другое жильё до окончания капитального ремонта дома.

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