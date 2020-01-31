Архитектор из Венеции прочитает лекции в Вологде

31.01.2020 [Культура]

Союз реставраторов России организует открытый курс лекций в Вологодском государственном университете для студентов магистрантов кафедры реставрации и всех желающих. Лекции пройдут в период с 26 по 29 февраля, сообщает сайт Вологодского государственного университета. В рамках этого курса специалисты из России и Италии проведут теоретические и практические занятия, обменяются опытом по сохранению мирового культурного наследия.

Специальный гость курса — итальянский архитектор Элизабетта Фаббри из Венеции, владелица и директор профессиональной студии архитектуры, имеющая большой опыт работы на десятках объектов культурного наследия Италии, включая театры. Также Элизабетта — магистр архитектуры, член профессионального ордена архитекторов, планировщиков, ландшафтных дизайнеров и реставраторов провинции, командор ордена за заслуги, который вручал президент Италии в 2005 году. Отдельный мастер-класс Элизабетта Фаббри проведет для магистрантов ВоГУ на объекте Церковь Святого Духа в Вологде.

Кроме того, на открытый курс лекций в Вологду приедет и главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Сергей Куликов. Его лекция состоится в Кирилло-Белозерском монастыре и усадьбе Брянчаниновых. На этих объектах он выступал и в качестве автора проекта, и вел авторский надзор.

Еще один гость Вологодского госуниверситета — реставратор, руководитель отдела техподдержки и продукт-менеджмента компании «Baumit» Валерий Карагерги, который представит студентам последние разработки реставрационных материалов и расскажет о своей работе, в том числе и в Вологде.

Тэги: лекции, архитектура

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города
Школу №11 в Вологде закроют на капремонт во время учебного года
В «Вологдареставрации» проходит проверка областного УФСБ
На разработку новой схемы обращения с отходами в Вологодской области потратят 8,36 млн рублей
Администрация Вологды пытается продать туалет на улице Мира за 6,2 млн рублей
В Череповце двое молодых людей погибли, задохнувшись в гараже
В Череповце водители машин скорой помощи заявили о задержке зарплат
Регоператор «Аквалайн» с марта закроет офисы в восточных районах Вологодской области
Ирина Серова покинула пост начальника «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области
Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения
29.01.2020 [Экономика]

Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

1877
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На согласование забора возле ворот в Череповце ушло несколько месяцев
Депутат Антон Холодов: семье из Кадникова дали другое жильё, а дом Решетова будут восстанавливать
Архитектор из Венеции прочитает лекции в Вологде
Хозяин дважды обокраденного череповецкого бара на суде назвал обвиняемого «добросовестным вором»
«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города
За сутки два человека получили травмы в ДТП с лосями в Вологодской области
Банк «Открытие» и Воронежская область подписали соглашение о стратегическом партнерстве
 


31.01.2020 [Общество]

«В Вологде – где?», или Забытые названия улиц города

476
0
31.01.2020 [БлогоVO]

Продолжаем поэтапно возрождать усадьбу Спасское-Куркино

104
0
29.01.2020 [Обзор Прессы]

К Конституции нашлось 100 предложений

310
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика