Архитектор из Венеции прочитает лекции в Вологде

Союз реставраторов России организует открытый курс лекций в Вологодском государственном университете для студентов магистрантов кафедры реставрации и всех желающих. Лекции пройдут в период с 26 по 29 февраля, сообщает сайт Вологодского государственного университета. В рамках этого курса специалисты из России и Италии проведут теоретические и практические занятия, обменяются опытом по сохранению мирового культурного наследия.

Специальный гость курса — итальянский архитектор Элизабетта Фаббри из Венеции, владелица и директор профессиональной студии архитектуры, имеющая большой опыт работы на десятках объектов культурного наследия Италии, включая театры. Также Элизабетта — магистр архитектуры, член профессионального ордена архитекторов, планировщиков, ландшафтных дизайнеров и реставраторов провинции, командор ордена за заслуги, который вручал президент Италии в 2005 году. Отдельный мастер-класс Элизабетта Фаббри проведет для магистрантов ВоГУ на объекте Церковь Святого Духа в Вологде.

Кроме того, на открытый курс лекций в Вологду приедет и главный архитектор Центральных научно-реставрационных мастерских Сергей Куликов. Его лекция состоится в Кирилло-Белозерском монастыре и усадьбе Брянчаниновых. На этих объектах он выступал и в качестве автора проекта, и вел авторский надзор.

Еще один гость Вологодского госуниверситета — реставратор, руководитель отдела техподдержки и продукт-менеджмента компании «Baumit» Валерий Карагерги, который представит студентам последние разработки реставрационных материалов и расскажет о своей работе, в том числе и в Вологде.