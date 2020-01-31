За сутки два человека получили травмы в ДТП с лосями в Вологодской области

В Вологодской области полицейские за сутки зарегистрировали два наезда на лосей. В обоих случаях пострадали люди.

Первое ДТП случилось 30 января в 17.30 на 85 км автодороги Тотьма — Нюксеница — Великий Устюг в Тарногском районе. По предварительным данным, 52-летний житель Кировской области, управляя автомобилем «Шкода Октавиа» допустил наезд на лося в зоне действия знака «Дикие животные». В результате аварии пострадал пассажир «Шкоды» — 51-летняя женщина. С травмами она была доставлена в больницу.

Ещё одно ДТП произошло в 17.50 на 61 км автодороги Вологда — Новая Ладога в Шекснинском районе.

«По предварительным данным мужчина 1991 г. р., житель города Санкт — Петербург, управляя автомобилем Мерседес, в зоне действия дорожного знака 1.27 „Дикие животные“ допустил наезд на лося, съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован», — пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

ГИБДД обращает внимание водителей на необходимость соблюдения скоростного режима в зоне действия знака «Дикие животные». При появлении лосей и других животных необходимо снизить скорость, а лучше остановиться, включив аварийную сигнализацию, и дать зверю спокойно уйти с проезжей части.