Хоккейная «Северсталь» проиграла «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

31.01.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила хоккейному клубу «Сочи» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на черноморском побережье и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

У череповчан ещё при счете 0:0, в середине второго периода был хороший шанс открыть счёт, но Егор Чижиков не попал в пустой угол. Южане своим шансом воспользовались, дважды реализовав большинство, и ещё одну шайбу забросив в равных составах.

«Поздравляю «Сочи» с победой. Жалко, что мы снова больше играем в чужой зоне, больше бросаем, больше создаём моментов, но, к сожалению, не забиваем. Есть такое выражение «хотеть и мочь». В слове «хотеть» к ребятам претензий нет, а «мочь» - в прошлой игре нам праворукий иностранец забил три, сегодня праворукий иностранец «плюнул» в девятку. Жалко, что у нас нет ни одного праворукого иностранца», -  сказал на послематчевой gресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru

Выездная серия матчей у «Северстали» продолжится в Нижнем Новгороде, именно там череповчане завтра проведут матч против местного «Торпедо».

Тэги: хоккей

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