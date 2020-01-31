Выставка архитектурных пейзажей в геометрическом стиле откроется в Вологде

Экспозиция под названием «Моя первая выставка» откроется 1 февраля в музее «Мир забытых вещей» в Вологде. Автор работ Лейла Махмудова, молодая художница, студентка факультета архитектуры ВоГУ.

— Посетители выставки увидят более двадцати архитектурных пейзажей и натюрмортов, выполненных в необычном геометрическом стиле. Автор этого стиля — преподаватель ВоГУ и руководитель студии «Блик» Татьяна Глибкина. Она отметила, что за последние годы только Лейла смогла полностью проникнуться этим направлением и качественно работать в нём, — говорится на сайте Вологодского музея-заповедника.

Молодую художницу вдохновляют архитектурные памятники Вологды. На её полотнах вы увидите деревянные дома, церкви и храмы, каменные здания, которые преображаются в ярких оттенках.

— Для работы я выбираю контрастирующие цвета. Они по-особому выделяют детали, создают игру света и тени — дают необычный эффект, — делится Лейла Махмудова.

В качестве основных материалов она использует акрил, гуашь и акварель.

Лейла родилась в Череповце. Училась в детской школе при Череповецком областном училище искусств и художественных ремёсел имени Верещагина. В 2017 году она поступила в ВоГУ на архитектурное направление.

Выставка будет работать до 4 марта.