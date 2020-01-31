В Вологде мужчина украл из магазина кальян

31.01.2020 [Происшествия]

Из магазина в торговом центре Заречья Вологды украли кальян. О происшествии в полицию сообщил продавец торговой точки, сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.

— На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 УМВД России по г. Вологде. Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники составили фоторобот подозреваемого, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать подозреваемого в краже, им оказался 31-летний мужчина. Во время беседы злоумышленник признался, что кальян продал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Тэги: кража

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