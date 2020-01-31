С 1 февраля институт филологии и истории ВоГУ переименуют в гуманитарный

31.01.2020 [Общество]

Институт филологии и истории ВоГУ с 1 февраля переименуют в гуманитарный институт. Его директором станет доктор философских наук Наталья Ястреб, ранее занимавшая должность заведующей кафедры философии, сообщает пресс-служба вуза.

«Это необходимое нашему вузу переформатирование. Как мы и планировали, обновленный Институт должен стать  региональным центром гуманитарного образования. И еще один шаг в этом направлении сделан. В новый учебный семестр мы вступаем с Гуманитарным институтом ВоГУ», - отметил ректор Вологодского госуниверситета Вячеслав Приятелев.

У директора гуманитарного института будут два заместителя. За научное направление будет отвечать доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики Лариса Володина, за образовательную деятельность - Лилия Берсенева, ранее занимавшая пост заведующей кафедрой русского языка, журналистики и теории коммуникации. Эту кафедру вместо Берсеневой возглавит доцент, кандидат педагогических наук Татьяна Овсянникова. Кафедру философии гуманитарного института ВоГУ возглавит доцент, кандидат философских наук Наталья Дрянных.

Как ранее сообщал NewsVo, в августе 2018 года Вологодский государственный университет изменил свою структуру: вместо 14 факультетов в вузе были созданы 7 институтов. Тогда вместо исторического и филологического факультетов был создан институт филологии и истории, который возглавил доктор исторических наук Василий Саблин. Пресс-служба вуза сообщает, что после ухода с поста директора института он по-прежнему будет заведовать кафедрой всеобщей истории и мировой политики ВоГУ, а параллельно займется деятельностью Вологодского отделения Российского исторического общества, став заместителем его руководителя.

Тэги: образование, вузы, ВоГУ

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