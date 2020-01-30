В Череповце жильцов дома эвакуировали из-за найденных в подвале боеприпасов

В Череповце днем 30 января эвакуировали жильцов дома № 82 по улице Беляева. Людей вывели из здания из-за найденных в подвале боеприпасов. Проверка показала, что опасности они не представляют.

На месте работает следственно-оперативная группа, в пресс-службе УМВД по Вологодской области NewsVo сообщили, что сигнал об обнаружении боеприпасов поступил от муниципальных служб около 11 часов утра. Полицейские прибыли на место, оцепили здание. Пояснить, что именно было найдено в подвале, в пресс-службе не смогли, однако, по данным официального сайта Череповца, там обнаружено более 200 патронов, шашка и взрыватель.

«Все дворы в Питино (ред. - микрорайон) вошли в программу «Комфортная городская среда» на 2020 год. УК начала обследовать дома, чтобы подготовить техзадание. Сантехники обследуют подвалы домов, чтобы при ремонте дворов не возникло неожиданностей с коммуникациями, — рассказала официальному сайту Череповца Ольга Сторожева. — По нашей информации, в подвале дома № 82 между вторым и третьим подъездами сантехники обнаружили больше 200 патронов, толовую шашку, рядом с ней взрыватель и детонирующий шнур. В подвале были кладовки жильцов, сантехники эти кладовые разбирали, в одной и нашли арсенал. Соседние дома тоже будут тщательно обследованы. Ранее в этом месте многие годы располагалась воинская часть».

В пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области сообщили, что предметы были обследованы взрывотехниками.