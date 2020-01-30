Жителя Вологодского района нашли мертвым на лоджии своей квартиры

30.01.2020 [Общество]

В поселке Майский Вологодского района следователи разбираются в обстоятельствах смерти 50-летнего мужчины, тело которого было найдено на лоджии квартиры. 

«В вечернее время 27.01.2020 на лоджии в квартире в п. Майский Вологодского района обнаружено тело хозяина квартиры 1969 г. р., с видимыми телесными повреждениями в виде ссадин и кровоподтеков в области головы, конечностей и тела, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Проведенные исследования подтвердили, что скончался он от многочисленных внутренних повреждений», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Полицейские выяснили, что в последнее время в квартире потерпевшего проживал его 50-летний знакомый, который приехал в посёлок несколько месяцев назад. Он был задержан по подозрению в нападении на хозяина квартиры. Задержанный не стал отрицать свою причастность к гибели мужчины, рассказал, что предложил приятелю поехать в Вологду на заработки, но тот ему грубо отказал, что привело к конфликту.

«На следующий день потерпевшего разыскивала бывшая супруга, на звонки он не отвечал, дверь не открывал и ее пришлось вскрыть. Тогда женщина и обнаружила погибшего на балконе, сообщив о произошедшем в полицию», — пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об аресте задержанного. Расследование уголовного дела продолжается. 

Тэги: убийство
Фото СУ СК РФ по Вологодской области

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