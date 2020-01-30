Вологодские конькобежцы завоевали шесть медалей на межрегиональных соревнованиях

30.01.2020 [Спорт]

Вологжане завоевали одну серебряную и пять бронзовых медалей на втором этапе Первенства Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту. Турнир состоялся в Санкт-Петербурге 28-29 января, на нем выступили сильнейшие юниоры от 14 до 17 лет. Для участников эти соревнования - один из главных отборов на Первенство России, которое стартует 23 февраля в Коломне.

Вологжанка Станислава Кукушкина завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров среди девушек, показав результат 41.23 сек. Двукратным бронзовым призером соревнований стала Алена Фадеева, она дважды поднималась на третью ступень пьедестала, на дистанциях 1000 и 1500 метров. Так же бронзовыми призерами соревнований стали Владислав Скребков, Дарья Кренделева и Артем Езичев.

Тэги: коньки

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