В Вологодском районе «Волга» столкнулась с «Инфинити» и вылетела в кювет

30.01.2020 [Происшествия]

На трассе в Вологодском районе утром 30 января столкнулись «Волга» и «Инфинити». Авария произошла около 7.35 на 43 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

— По предварительной версии, 68-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-31105 «Волга», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Инфинити QX50 под управлением 61-летнего мужчины, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

От удара «Волга» съехала в кювет, ее водитель получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, выезд на встречку

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