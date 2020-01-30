В Вологодском районе «Волга» столкнулась с «Инфинити» и вылетела в кювет

На трассе в Вологодском районе утром 30 января столкнулись «Волга» и «Инфинити». Авария произошла около 7.35 на 43 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

— По предварительной версии, 68-летний мужчина, управляя автомобилем ГАЗ-31105 «Волга», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Инфинити QX50 под управлением 61-летнего мужчины, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

От удара «Волга» съехала в кювет, ее водитель получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.