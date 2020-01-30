Житель Вожегодского района во время застолья убил жену

57-летний житель Вожегодского района задержан по подозрению в убийстве супруги. Поссорившись с женщиной во время застолья, он ударил ее ножом.

Тело пенсионерки было обнаружено в квартире дома в деревне Черновская 29 января. Следователи нашли на нем ранение и изъяли лежавший там же нож как предполагаемое орудие преступления, зафиксировали следы произошедшего. Сосед погибшей женщины, сообщивший о ее гибели, рассказал, что к нему в панике прибежал муж и рассказал, что убил ее. Мужчину задержали.

— По версии следствия, около 20 часов — 21 часа 29.01.2020 в гостях у супругов находилась знакомая, с которой во время застолья у мужчины произошла ссора. Супруга вступилась за подругу, тогда подозреваемый взял со стола нож и ударил жену, причинив ранение, от которого она вскоре скончалась на месте происшествия, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ведется следствие, решается вопрос об аресте подозреваемого.