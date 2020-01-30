В Череповце двое молодых людей погибли, задохнувшись угарным газом в гараже

30.01.2020 [Происшествия]

В Череповце проводится доследственная проверка по факту гибели двух 21-летних молодых людей. Их тела были обнаружены в одном из гаражей по улице Безымянной вечером 25 января.

Выехав на место, следователь обнаружил одного из погибших сидящим за рулем автомобиля, а другого — на полу внутри гаража возле ворот. Ключи от автомобиля оказались в замке зажигания, бензин израсходован полностью.

— По предварительным данным судебно-медицинского исследования, молодые люди скончались от отравления выхлопными газами. Для установления доподлинных причин их смерти проводится экспертиза, — пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соцсетях пишут, что молодые люди завели машину в гараже, чтобы согреться. 

Тэги: гибель людей, задохнулся

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