В Череповце двое молодых людей погибли, задохнувшись угарным газом в гараже

В Череповце проводится доследственная проверка по факту гибели двух 21-летних молодых людей. Их тела были обнаружены в одном из гаражей по улице Безымянной вечером 25 января.

Выехав на место, следователь обнаружил одного из погибших сидящим за рулем автомобиля, а другого — на полу внутри гаража возле ворот. Ключи от автомобиля оказались в замке зажигания, бензин израсходован полностью.

— По предварительным данным судебно-медицинского исследования, молодые люди скончались от отравления выхлопными газами. Для установления доподлинных причин их смерти проводится экспертиза, — пояснили NewsVo в региональном управлении следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В соцсетях пишут, что молодые люди завели машину в гараже, чтобы согреться.