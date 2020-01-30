В Никольске 91-летняя пенсионерка напоила ворвавшегося в дом грабителя чаем с пирогами

В Никольске вынесли приговор мужчине, который ворвался в дом к 91-летней пенсионерке, ограбил и пытался ее задушить, а та напоила его чаем и дала с собой пирогов. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 октября 2019 года.

Пожилая женщина рассказала на суде: проснулась от того, что ее кто-то душит, нащупала руки и стала их разжимать. Когда неизвестный замешкался, отошел от нее, она успела встать на ноги и увидела, что грабитель стоит у ящика, в котором она хранила деньги, и что-то ищет.

— Она решила его заговорить, отвлечь, стала спрашивать, почему он такой сердитый, злой, на бабушку бросается. Он сказал, что ему нужны 100 000 рублей. Женщина предложила ему попить чаю, включила свет. Мужчина согласился. Они пошли на кухню, она вскипятила чайник, подсудимый стал пить чай и кушать с аппетитом, жаловался на свою жизнь, рассказал про своих родственников и детство, просил его не выдавать. Потерпевшая дала парню в дорогу пирогов, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Проводив мужчину на улицу, она вернулась в дом и обнаружила пропажу 100 тысяч рублей из сундука, а также трех медалей: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Утром пожилая женщина позвонила дочери и рассказала о случившемся. Вспомнив рассказы грабителя за чаем, потерпевшая догадалась, что преступление совершил брат жены ее внука.

29-летнего молодого человека задержали на следующий день в Великом Устюге. На похищенные деньги он вместе с другом доехал до туда, снял гостиницу, купил продуктов, одежду и обувь себе и другу, потратив 39 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п.п. в,г ч. 2 ст. 161 УК РФ). Поскольку на момент совершения преступления он имел неснятые и непогашеные судимости, суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.