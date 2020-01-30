В Никольске 91-летняя пенсионерка напоила ворвавшегося в дом грабителя чаем с пирогами

30.01.2020 [Происшествия]

В Никольске вынесли приговор мужчине, который ворвался в дом к 91-летней пенсионерке, ограбил и пытался ее задушить, а та напоила его чаем и дала с собой пирогов. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 октября 2019 года.

Пожилая женщина рассказала на суде: проснулась от того, что ее кто-то душит, нащупала руки и стала их разжимать. Когда неизвестный замешкался, отошел от нее, она успела встать на ноги и увидела, что грабитель стоит у ящика, в котором она хранила деньги, и что-то ищет.

— Она решила его заговорить, отвлечь, стала спрашивать, почему он такой сердитый, злой, на бабушку бросается. Он сказал, что ему нужны 100 000 рублей. Женщина предложила ему попить чаю, включила свет. Мужчина согласился. Они пошли на кухню, она вскипятила чайник, подсудимый стал пить чай и кушать с аппетитом, жаловался на свою жизнь, рассказал про своих родственников и детство, просил его не выдавать. Потерпевшая дала парню в дорогу пирогов, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Проводив мужчину на улицу, она вернулась в дом и обнаружила пропажу 100 тысяч рублей из сундука, а также трех медалей: «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Утром пожилая женщина позвонила дочери и рассказала о случившемся. Вспомнив рассказы грабителя за чаем, потерпевшая догадалась, что преступление совершил брат жены ее внука.

29-летнего молодого человека задержали на следующий день в Великом Устюге. На похищенные деньги он вместе с другом доехал до туда, снял гостиницу, купил продуктов, одежду и обувь себе и другу, потратив 39 000 рублей. 

Суд признал мужчину виновным в совершении грабежа с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п.п. в,г ч. 2 ст. 161 УК РФ). Поскольку на момент совершения преступления он имел неснятые и непогашеные судимости, суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

 

 

Тэги: пенсионеры, грабеж

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины
"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
Школу №11 в Вологде закроют на капремонт во время учебного года
29.01.2020 [Экономика]

Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

1185
1
29.01.2020 [Общество]

Ирина Серова покинула пост начальника «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области

1451
1
28.01.2020 [Общество]

Регоператор «Аквалайн» с марта закроет офисы в восточных районах Вологодской области

1939
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце двое молодых людей погибли, задохнувшись угарным газом в гараже
В Никольске 91-летняя пенсионерка напоила ворвавшегося в дом грабителя чаем с пирогами
В Вологодской области создали штаб по предупреждению распространения коронавируса
Усадьба Брянчаниновых в Покровском ищет волонтёров
Ирина Серова покинула пост начальника «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области
Проект «Фабрика добрых дел», работающий при поддержке депутата Холодова, собирает всё больше участников
В Череповце задержали женщину, похитившую продуктовую тележку из магазина
 


29.01.2020 [Экономика]

Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

1185
0
30.01.2020 [БлогоVO]

Ой, я этот путч-то хорошо помню

82
0
29.01.2020 [Обзор Прессы]

К Конституции нашлось 100 предложений

168
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика