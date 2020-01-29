Усадьба Брянчаниновых в Покровском ищет волонтёров

Культурно-просветительский центр «Усадьба Брянчаниновых» в Покровском предлагает жителям Вологодской области старше 18 лет стать частью команды волонтёров.

«Деятельность участников будет связана с сохранением объектов культурного наследия региона, реализацией творческих проектов, организацией и участием в культурно-просветительских, интерактивных и иных мероприятиях. Мы не требуем специальных навыков и знаний, главное — любовь к истории и культуре Родного края, в частности, к усадьбе Брянчаниновых Покровское!», — говорится в сообщении на сайте центра.