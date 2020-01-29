Проект «Фабрика добрых дел», работающий при поддержке депутата Холодова, собирает всё больше участников

Общественная приемная депутата ЗСО Антона Холодова и АНО «Комитет социально-правовой защиты «Защита. Забота. Закон» продолжают помогать жителям города с небольшими бытовыми проблемами.

К волонтерам проекта «Фабрика добрых дел» обратилась вологжанка Наталья Алексеевна. Пенсионерке было необходимо починить кресло, и она позвонила по объявлению «Фабрики».

«Кресло уже починили. Если бы за деньги, то это стоило бы очень дорого. Все сделали бесплатно, быстро, качественно. Очень я благодарна мастерам, и лично депутату Холодову Антону Юрьевичу. Очень ему признательна!», - рассказала Наталья Алексеевна.



«Фабрика добрых дел» - это проект для тех, кто нуждается в помощи и тех, кто хочет помогать другим. Волонтёры оказывают бесплатную помощь ветеранам и инвалидам, одиноким мамам, многодетным и малоимущим семьям. А если кто-то хочет присоединиться к проекту в качестве волонтёра, мы будем очень рады. Вместе мы сможем больше», - сказал депутат Антон Холодов.



Напомним, что «Фабрика добрых дел» помогает пенсионерам, инвалидам, ветеранам, матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим семьям в ремонте сантехники, электрики, перевозке небольших грузов, ремонте мебели. Все, кому нужна помощь, или те, кто хочет стать участником проекта, могут звонить по телефону: 8-981-500-4007 или приходить по адресу: г. Вологда, улица Марии Ульяновой, д.13, каб.10.