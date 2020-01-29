В Череповце задержали женщину, похитившую продуктовую тележку из магазина

29.01.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали женщину, похитившую покупательскую тележку из супермаркета на Октябрьском проспекте.

Днём 29 января росгвардейцы прибыли в указанный магазин, получив сообщение о срабатывании тревожной сигнализации. Охранник торговой точки пояснил, что заметил в торговом зале женщину, которая накануне взяла в супермаркете продуктовую тележку и увезла её в неизвестном направлении.

«Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленницу и установили ее личность. В ходе беседы с правоохранителями 27-летняя жительница Санкт-Петербурга пояснила, что приехала к мужу, который находится в г.Череповце в командировке, купила большое количество продуктов и решила довезти их до дома на тележке. Пояснить, почему не вернула имущество в магазин, женщина не смогла», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Женщину передали полицейским для проверки и принятия процессуального решения.

Тэги: продукты, супермаркеты, Росгвардия

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