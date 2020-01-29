Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

Исполнителем одного из новых госзаказов «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области стало бюджетное автотранспортное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство». NewsVo обратил внимание на то, что эта организация и так каждый год выполняет государственное задание на организацию и осуществление транспортного обслуживания представителей власти, получая за это деньги из бюджета.

«Карету мне, карету»

Около миллиона рублей будет потрачено из бюджета Вологодской области на оказание транспортных услуг. Такую закупку в конце 2019 года объявил "Презентационно-сервисный центр", указав в техническом задании, что казенному учреждению требуются услуги по перевозке пассажиров легковым транспортом от Вологды до Москвы и Петербурга, по территории столиц и их областей, а также по городу Вологде и области - всего 1150 часов.

Аукцион на поставку данных услуг выиграло бюджетное автотранспортное учреждение Вологодской области «Автотранспортное хозяйство». В карточке учреждения на сайте rusprofile.ru говорится, что оно является правопреемником ПСЦ, его учредитель - правительство области (учредителем "ПСЦ" выступает Вологодская область). Этот факт не помешал обоим учреждениям заключить 14 января контракт на 907 150 рублей.

При этом автотранспортное предприятие каждый год получает субсидию на выполнение государственного задания на «Организацию и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государтвенных органов и государственных учреждений».

Потребителями этой услуги являются губернатор области, лица, замещающие государственные должности области в правительстве области, уполномоченный по правам человека в Вологодской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области, органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные учреждения и председатель избирательной комиссии.

В 2020 году автотранспортному предприятию по госзаданию предстоит отработать 165 718 машиночасов. В прошлом году государственное задание автотранспортного хозяйства составило 161 472 машиночаса, фактическое исполнение оказалось выше запланированного на 9.95%, что является допустимо возможным.

На организацию деятельности автотранспортного хозяйства в бюджете Вологодской области закладываются деньги. Например, на следующий год учреждению планируется выделить 165,7 миллионов рублей.

«С 2021 года расходы на обеспечение деятельности БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий», АНУ ВО «Агентство мониторинга и социологических исследований», КУ ВО «Презентационно-сервисный центр», расходы на обеспечение функций уполномоченного по правам человека, уполномоченного по защите прав предпринимателей включены в государственную программу «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021–2025 годы» — сказано в законе «О бюджете Вологодской области».

Возникает вопрос — зачем "переливать" деньги из бюджета в бюджет, да еще из одной структуры правительства в другую структуру, на одни и те же цели?

Бюджетные сливки

Одним из условий контракта с ПСЦ является предоставление технически исправного транспорта, обеспечение горюче-смазочными и иными материалами за счет средств исполнителя. Учитывая то, что автотранспортное хозяйство ремонтирует и содержит машины за счет бюджета, получается неплохой доход.

Так, БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области, потратило в 2018 году более 7 миллионов рублей на ремонт и техническое обслуживание дорогостоящих автомобилей. При этом одну из них — BMW 740 Li xDrive — согласно аукционам, ремонтировали около 10 раз за год.

При этом бюджетное учреждение само размещает заказы на оказание транспортных услуг. Например, 12 декабря прошлого года ООО «Междуречье Авто» выиграло аукцион бюджетного учреждения на «Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров» . Цена контракта составила 464 256 рублей за счет субсидии на выполнение государственного задания.

Отметим, что "Презентационно-сервисный центр" постоянно заказывает оказание транспортных у слуг у автотранспортного хозяйства. Точно такой же контракт был заключен в прошлом году на сумму 923 500 рублей. А автотранспортное хозяйство тем временем из года в год получает субсидии на выполнение государственного задания.