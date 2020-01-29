«Кадуйский фанерный комбинат» задолжал поставщикам древесины более 17 млн рублей

Суд обязал ООО «Кадуйский фанерный комбинат» выплатить более 17 миллионов рублей задолженности по договорам поставки сырья.

По материалам дела, в конце 2018 года – начале 2019 года комбинат заключил с пятью организациями договоры на поставку древесины. Поставщики выполнили обязательства, но не получили за них плату. Таким образом, общество задолжало им более 17 миллионов рублей, и организации обратились в суд.

«Факты поставки и получения ответчиком древесины материалами судебных дел подтверждены, наличие задолженности комбинат не оспорил, доказательства погашения долга в суд не представил», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пресс-служба также отмечает, что в октябре 2019 года комбинат пытался признать себя банкротом, обратившись с соответствующим заявлением в арбитражный суд, но оно было оставлено без движения. 27-28 января 2020 года суд вернул обществу заявление и взыскал с комбината задолженность перед поставщиками.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе 2019 года на Кадуйском комбинате произошел пожар - загорелась сушильная камера в цехе сортировки на улице Западной, 4а. В итоге пламя охватило около 3000 квадратных метров. Предприятие было вынуждено прекратить работу, на его восстановление потребуются годы. Без работы остались 375 человек.

«Кадуйский фанерный комбинат» - одно из старейших предприятий района. Предприятие специализировалось на производстве фанеры из шпона лиственных пород.