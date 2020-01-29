«Кадуйский фанерный комбинат» задолжал поставщикам древесины более 17 млн рублей

29.01.2020 [Экономика]

Суд обязал ООО «Кадуйский фанерный комбинат» выплатить более 17 миллионов рублей задолженности по договорам поставки сырья.

По материалам дела, в конце 2018 года – начале 2019 года комбинат заключил с пятью организациями договоры на поставку древесины. Поставщики выполнили обязательства, но не получили за них плату. Таким образом, общество задолжало им более 17 миллионов рублей, и организации обратились в суд.

«Факты поставки и получения ответчиком древесины материалами судебных дел подтверждены, наличие задолженности комбинат не оспорил, доказательства погашения долга в суд не представил», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пресс-служба также отмечает, что в октябре 2019 года комбинат пытался признать себя банкротом, обратившись с соответствующим заявлением в арбитражный суд, но оно было оставлено без движения. 27-28 января 2020 года суд вернул обществу заявление и взыскал с комбината задолженность перед поставщиками.

Ранее NewsVo сообщал, что в августе 2019 года на Кадуйском комбинате произошел пожар - загорелась сушильная камера в цехе сортировки на улице Западной, 4а. В итоге пламя охватило около 3000 квадратных метров. Предприятие было вынуждено прекратить работу, на его восстановление потребуются годы. Без работы остались 375 человек. 

«Кадуйский фанерный комбинат» - одно из старейших предприятий района. Предприятие специализировалось на производстве фанеры из шпона лиственных пород.

Тэги: фанерный завод, банкротство, долги

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде автокран опрокинулся на «Ладу Ларгус»
Собственники нескольких жилплощадей в Вологодской области будут платить за вывоз мусора в каждой из них
В Вологодской области выросли цены на сжиженный газ в баллонах
«Главное - не килограммы, а сантиметры». Модель из Вологды Тейя Мира рассказала о своей работе
Вологодская область вошла в перечень регионов с наибольшим снижением запасов древесины
"Нужно, чтобы мы по этому генплану могли жить". Жители Вологды высказали замечания к планированию города
Два человека получили травмы в ДТП на трассе в Вологодском районе
Суд запретил мешающему жильцам бару на улице Возрождения в Вологде работать по ночам
В Вологде пристав в суде ради премии составлял протоколы на невиновных
Школу №11 в Вологде закроют на капремонт во время учебного года
27.01.2020 [Общество]

Администрация Вологды пытается продать туалет на улице Мира за 6,2 млн рублей

2468
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области создали штаб по предупреждению распространения коронавируса
Усадьба Брянчаниновых в Покровском ищет волонтёров
Ирина Серова покинула пост начальника «Презентационно-сервисного центра» Вологодской области
Проект «Фабрика добрых дел», работающий при поддержке депутата Холодова, собирает всё больше участников
В Череповце задержали женщину, похитившую продуктовую тележку из магазина
Банк «Открытие» получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли и нарастил все ключевые показатели бизнеса
Суд вынес приговор пенсионеру, который до смерти забил бездомного кувалдой в Шексне
 


29.01.2020 [Экономика]

Из кармана в карман: «Презентационно-сервисный центр» заказал транспортные услуги на миллион у другого бюджетного учреждения

977
0
29.01.2020 [БлогоVO]

Год памяти и славы в Вологде. Предлагаем создать сквер 75-летия Победы!

214
0
29.01.2020 [Обзор Прессы]

К Конституции нашлось 100 предложений

146
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика