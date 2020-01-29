Череповчанин задержан по подозрению в убийстве бывшего мужа сестры

59-летний житель Череповца задержан по подозрению в убийстве бывшего мужа своей сестры, с которым жил в одной комнате. Тело погибшего обнаружили 25 января в одной из квартир дома на улице Максима Горького.

При осмотре следователи обнаружили на нем лишь небольшое ранение в области шеи, была назначена судмедэкспертиза. 27 января специалисты подтвердили подозрения следствия, дав заключение, что 48-летний мужчина скончался от проникающего колото-резанного ранения с повреждением гортани.

— По подозрению в совершении преступления был незамедлительно задержан брат бывшей супруги погибшего, с которым последний проживал в одной комнате. Следствием решается вопрос о его аресте, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, днем 25 января пьяный подозреваемый поссорился с проживавшим в его семье бывшим мужем сестры. Вооружившись ножом, он нанес ему один удар в шею, от которого тот через некоторое время скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, ведется следствие.