На желездорожном вокзале Вологды установят интроскопы для осмотра багажа

29.01.2020 [Общество]

В 2020 году в Вологде на железнодорожном вокзале установят интроскопы. Это рентгентелевизионные установки, автоматически распознающие предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перемещению на территорию вокзального комплекса. Планируется оборудовать интроскопами входные группы здания вокзала со стороны города и перрона.

— Досмотровое оборудование устанавливается для повышения безопасности пассажиров и качества их обслуживания. Прохождение досмотра требует определенного времени, поэтому необходимо заблаговременно прибывать на вокзал, чтобы не опоздать на поезд, — сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

Интроскопы также установят на вокзалах Ярославль Московский, Ростов Ярославский, Кострома, Мантурово, Иваново, Архангельск, Вельск, Коноша, Няндома, Печора, Сосногорск, Сыктывкар. С 1 января 2020 года на них работают сотрудники специализированных подразделений транспортной безопасности, которые проводят досмотр пассажиров и посетителей, багажа, ручной клади. Они наделены полномочиями для проведения дополнительного или повторного досмотра, а также вправе не допускать на вокзал лиц, отказавшихся от прохождения процедуры.

Тэги: транспорт, железная дорога, вокзалы, безопасность

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