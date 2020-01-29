Пять многофункциональных спорплощадок обещают построить в Вологде в 2020 году

Новые физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ) планируют построить в Вологде на территориях школ №№ 12, 16 и 31, а также по адресам: ул. Новгородская, 37 и ГПЗ-23, 20. На эти цели выделено более 41 млн рублей, из которых 35 млн рублей — субсидия области, остальная сумма — городское софинансирование.

— Комплекс будет состоять из многофункциональной спортивной площадки размером примерно 46×26 метров, — пояснил начальник управления физической культуры и массового спорта администрации Вологды Дмитрий Жиобакас. — Летом на ней можно будет заниматься различными видами спорта: мини-футболом, баскетболом, а на площадках рядом со школами еще и волейболом. Зимой площадку будут заливать, на ней можно будет играть в хоккей, заниматься фигурным катанием, также будут проводиться массовые катания. Рядом будет площадка для выполнения норм ГТО, также предусмотрено освещение.

Одна из новых спортплощадок появится на месте хоккейного корта по адресу ГПЗ-23, 20. Этот объект находится в управлении Физкультурно-спортивного центра города Вологды, зимой здесь заливают лед. На данный момент пропускная способность площадки не соответствует потребностям жителей. Поэтому здесь построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

— Для создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа мы выбирали микрорайоны, на территории которых нет спортивной инфраструктуры. После открытия эти площадки станут маленькими центрами притяжения для жителей, — прокомментировал это решение мэр Вологды Сергей Воропанов. — Кроме того, дал поручение Управлению физической культуры и массового спорта города проработать вопрос организации на этих площадках открытых спортивных занятий с тренерами. Будет составлено четкое расписание таких тренировок, к которым смогут присоединиться все желающие. Президент России ставит перед нами задачу, чтобы количество людей, занимающихся спортом, увеличивалось с каждым годом. Я считаю, что создание таких спортобъектов позволит нам двигаться в этом направлении.

Для строительства новых спортплощадок Вологде будут использовать проекты ФОКОТов, которые уже реализованы и хорошо зарекомендовали себя в Воронежской области, сообщает пресс-служба администрации города Вологды. Сначала предстоит осуществить привязку проектов к местности. Сергей Воропанов поставил задачу завершить этот процесс к маю 2020 года. Далее будут проводить конкурс по выбору подрядчика. Открытие всех пяти новых спортивных объектов запланировано на осень 2020.